  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина потренировалась с олимпийской чемпионкой в рамках подготовки к турниру в Цинциннати. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина потренировалась с олимпийской чемпионкой в рамках подготовки к турниру в Цинциннати. Фото

Теннис
(1 голосов)

Украинка готовится к старту

Свитолина потренировалась с олимпийской чемпионкой в рамках подготовки к турниру в Цинциннати. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) готовится к старту турнира в Цинциннати (США). Во время одного из занятий наша спортсменка сыграла с олимпийской чемпионкой Токио 2020, швейцаркой Белиндой Бенчич.

Соперницы Свитолиной и Ястремской в первом круге Цинциннати

Свитолина потренировалась с олимпийской чемпионкой в рамках подготовки к турниру в Цинциннати. Фото - изображение 1

Свитолина потренировалась с олимпийской чемпионкой в рамках подготовки к турниру в Цинциннати. Фото - изображение 2

Свитолина потренировалась с олимпийской чемпионкой в рамках подготовки к турниру в Цинциннати. Фото - изображение 3
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...