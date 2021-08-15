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Свитолина потренировалась с олимпийской чемпионкой в рамках подготовки к турниру в Цинциннати. Фото
Украинка готовится к старту
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) готовится к старту турнира в Цинциннати (США). Во время одного из занятий наша спортсменка сыграла с олимпийской чемпионкой Токио 2020, швейцаркой Белиндой Бенчич.
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