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Федерер завершил сезон. Он перенесет третью операцию на колене

Теннис
(3 голосов)

Какая грустная история

Федерер завершил сезон. Он перенесет третью операцию на колене

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер в Instagram объявил о досрочном завершении сезона в связи с необходимостью очередной операции на колене.

"Для здоровья в среднесрочной и долгосрочной перспективе мне нужна операция. Знаю, что это правильный шаг. Хочу создать себе хотя бы небольшую надежду на возвращение", - сказал 20-кратный чемпион Шлемов.

Федерер после возвращения на корт в 2021 году одержал 9 побед в 13 матчах, а его лучшим результатом стал четвертьфинал на Уимблдоне.

В начале августа Роджеру Федереру исполнилось 40 лет.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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