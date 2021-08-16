Медведев выиграл Мастерс в Торонто

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира АТР-1000 в Торонто в двух сетах за 1 час и 27 минут обыграл американца Рейлли Опелку (6:4, 6:3).

Медведев на пути к титулу сделал три брейка, а на своей подаче отыграл 4 брейк-поинта. Также на его счету 6 эйсов и 88% выигранных мячей с первой подачи.

Медведев стал 4-кратным победителем Мастерсов и выиграл свой 12-й титул в карьере.

За счет ударной недели в Торонто Даниил Медведев поднялся на третье место в Чемпионской гонке АТР.

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