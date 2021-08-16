Джорджи сенсационно взяла титул на крупном турнире в Монреале

Камила Джорджи в финале WTA 1000 в Монреале обыграла шестую ракетку мира Каролину Плишкову (6:3, 7:5) и завоевала крупнейший титул в карьере.

Джорджи сделала 4 брейка, однажды проиграла свою подачу, а также подала 7 эйсов и выиграла 71% очков с первого мяча.

В Монреале Джорджи в шести матчах проиграла лишь один сет и добавила в свое резюме две победы над соперницами из топ-10 (Плишкова и Квитова).

Титул в Канаде стал для Джорджи третьим в карьере и первым с 2018 года.

В обновленном рейтинге WTA Камила Джорджи поднимется на 34-ю позицию.

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