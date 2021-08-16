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Американская теннисистка выиграла сет, не проиграв ни одного розыгрыша
Такое бывает раз в несколько лет
Джесси Эни, занимающая 459-е место в рейтинге WTA, на турнире ITF в Сан-Бартоломе-де-Тирахана в матче против Эранн Экселан оформила так называемый золотой сет, не проиграв в первой партии ни одного очка.
В истории профессионального тенниса это 16-й аналогичный случай. Примечательно, что в 2015 году золотой сет на турнире в Бангкоке организовала украинка Катарина Завацкая.
Самый известный случай золотого сета был зафиксирован в третьем раунде Уимблдона 2012 года, когда Ярослава Шведова со счетом 6:0, 6:4 обыграла экс-финалистку Ролан Гаррос Сару Эррани.
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