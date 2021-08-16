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Первая ракетка Хорватии пропустит US Open

Теннис
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Чорич получил травму плеча

Первая ракетка Хорватии пропустит US Open

Новина українською

Четвертьфиналист US Open — 2020 Борна Чорич в этом году пропустит турнир. Хорват, не выступавший с начала марта, в мае перенёс операцию на плече и до сих пор не восстановился.

Место Чорича в основной сетке турнира получил американец Маккензи Макдональд. Ранее от участия в турнире отказался швейцарец Роджер Федерер, так как решил сделать операцию на колене, после которой ему потребуется восстановление.

Открытый чемпионат США стартует 30 августа. Финальный матч запланирован на 12 сентября.

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В статье: Борна Чорич
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