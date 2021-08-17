Осака расплакалась во время пресс-конференции

Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака попала в неприятный инцидент перед стартом на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). На пресс-конференции, посвящённой открытию турнира, Осака расплакалась после вопроса одного из журналистов и ушла.

"Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то, что многое получаете от её внимания?", — спросил один из представителей местных СМИ в агрессивной манере. После этого японка расплакалась и покинула пресс-конференцию. Через некоторое время Наоми вернулась и продолжила отвечать на вопросы СМИ.