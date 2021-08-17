Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина проиграла на старте турнира в Чикаго
Неожиданная осечка
Ангелина Калинина в статусе четвертой сеяной в первом раунде турнира WTA 125 в Чикаго в двух сетах уступила россиянке Анне Калинской (2:6, 4:6).
Калинина отдала четыре гейма на своей подаче, а на приеме смогла ответить сопернице лишь одним брейком.
Калинина остается в Чикаго, где на следующей неделе выступит на турнире WTA 250
В конце августа Ангелина Калинина представит Украину на US Open. Теннисистка из Новой Каховки впервые попала в основу американского Шлема по рейтингу.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Спортдиректор Сампдории назвал условие, при котором возможен трансфер Супряги
- Монако - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17 августа 2021
- Агент Роналду проведет переговоры с Манчестер Сити. Сам Криштиану хочет в Мадрид
- Плишкова в двух сетах победила Сабаленко и вышла в финал турнира в Монреале
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО