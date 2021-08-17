Калинина проиграла на старте турнира в Чикаго

Ангелина Калинина в статусе четвертой сеяной в первом раунде турнира WTA 125 в Чикаго в двух сетах уступила россиянке Анне Калинской (2:6, 4:6).

Калинина отдала четыре гейма на своей подаче, а на приеме смогла ответить сопернице лишь одним брейком.

Калинина остается в Чикаго, где на следующей неделе выступит на турнире WTA 250

В конце августа Ангелина Калинина представит Украину на US Open. Теннисистка из Новой Каховки впервые попала в основу американского Шлема по рейтингу.

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