Маррей вышел во второй раунд Мастерса в Цинциннати

Энди Маррей на старте Мастерса в Цинциннати за 1 час и 52 минуты обыграл Ришара Гаске (6:4, 6:4).

Маррей подал 14 эйсов, выиграл 81% очков с первой подачи, реализовал 3 из 10 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче.

2019 Cincinnati R1: Gasquet d. Murray 6-4 6-4

2021 Cincinnati R1: Murray d. Gasquet 6-4 6-4



In a repeat of his first match post-resurfacing surgery, @andy_murray gets it done in straights!#CincyTennis pic.twitter.com/o7rb1OyfWr