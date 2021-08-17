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Маррей вышел во второй раунд Мастерса в Цинциннати
Экс-первая ракетка мира идет дальше
Энди Маррей на старте Мастерса в Цинциннати за 1 час и 52 минуты обыграл Ришара Гаске (6:4, 6:4).
Маррей подал 14 эйсов, выиграл 81% очков с первой подачи, реализовал 3 из 10 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче.
2019 Cincinnati R1: Gasquet d. Murray 6-4 6-4— Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2021
2021 Cincinnati R1: Murray d. Gasquet 6-4 6-4
In a repeat of his first match post-resurfacing surgery, @andy_murray gets it done in straights!#CincyTennis pic.twitter.com/o7rb1OyfWr
Матч против Гаске стал для Маррея первым с момента поражения в третьем раунде Уимблдона от Дениса Шаповалова.
Энди Маррей ждет победителя матча между 9-м сеяным Хубертом Хуркачем из Польши и испанцем Алехандро Давидович-Фокина.
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