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Маррей вышел во второй раунд Мастерса в Цинциннати

Теннис
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Экс-первая ракетка мира идет дальше

Маррей вышел во второй раунд Мастерса в Цинциннати

Новина українською

Энди Маррей на старте Мастерса в Цинциннати за 1 час и 52 минуты обыграл Ришара Гаске (6:4, 6:4).

Маррей подал 14 эйсов, выиграл 81% очков с первой подачи, реализовал 3 из 10 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче.

Матч против Гаске стал для Маррея первым с момента поражения в третьем раунде Уимблдона от Дениса Шаповалова.

Энди Маррей ждет победителя матча между 9-м сеяным Хубертом Хуркачем из Польши и испанцем Алехандро Давидович-Фокина.

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В статье: теннис Энди Маррей Ришар Гаске
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