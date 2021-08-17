Сумасшедший твиннер Монфиса – лучший удар Мастерса в Торонто. ВИДЕО

YouTube-канал Tennis TV представил топ-10 моментов турнира АТР-1000 в Торонто.

Канадский Мастерс выиграл Даниил Медведев, а автором самого эффектного виннерса стал француз Гаэль Монфис.

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