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Сумасшедший твиннер Монфиса – лучший удар Мастерса в Торонто. ВИДЕО
Неделя получилась урожайной на шедевры
YouTube-канал Tennis TV представил топ-10 моментов турнира АТР-1000 в Торонто.
Канадский Мастерс выиграл Даниил Медведев, а автором самого эффектного виннерса стал француз Гаэль Монфис.
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