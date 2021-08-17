Стаховский выступит на челленджере в Киеве

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский вошел в заявочный список Kyiv Open. Челленджер в Киеве станет первым в Украине турниром этой категории с 2008 года.

Примечательно, что в Киеве планирует выступить один теннисист из топ-100. Речь об итальянце Стефано Травалья, который и должен возглавить посев.

Что касается первой ракетки Украины Ильи Марченко, то теннисист из Донецка Киеву предпочел выступление на челленджере во Франции.

Турнир ATP Challenger Tour в Киеве пройдет на грунтовых кортах Tennis Park с 6 по 12 сентября.

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