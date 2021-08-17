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13 лет назад Надаль выиграл Олимпиаду в Пекине. ВИДЕО
Федереру и Джоковичу это так и не удалось
Ровно 13 лет назад Рафаэль Надаль в финале Олимпийских игр в Пекине обыграл Фернандо Гонсалеса (6:3, 7:6, 6:3) и завоевал свое единственное личное золото.
Спустя 8 лет Надаль стал двукратным олимпийским чемпионом – в Рио-да-Жанейро грунтовый король вместе с Марком Лопесом взял золото в парном разряде.
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