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13 лет назад Надаль выиграл Олимпиаду в Пекине. ВИДЕО

Теннис
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13 лет назад Надаль выиграл Олимпиаду в Пекине. ВИДЕО

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Ровно 13 лет назад Рафаэль Надаль в финале Олимпийских игр в Пекине обыграл Фернандо Гонсалеса (6:3, 7:6, 6:3) и завоевал свое единственное личное золото.

Спустя 8 лет Надаль стал двукратным олимпийским чемпионом – в Рио-да-Жанейро грунтовый король вместе с Марком Лопесом взял золото в парном разряде.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль Олимпийские игры
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