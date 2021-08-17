Осака: Горжусь, что бойкотировала СМИ

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака оценила свой поступок на прошедшем "Ролан Гаррос". Напомним, до старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми.

"В тот момент я не особо гордилась своим поступком, но мне нужно было сделать это для себя. Мне было немного неловко выходить на улицу после этого, потому что я думала, вдруг люди стали относиться ко мне по-другому. Большим откровением для меня стала Олимпиада, там ко мне подошло много спортсменов, они выражали уважение за мой поступок. В итоге я горжусь тем, что случилось.

В большинстве случаев я довольно открытый человек. Но только не тогда, когда дело касается пресс-конференций. Я была такой всю свою жизнь. Порой люди, которых я плохо знаю, задают мне очень деликатные вопросы. Особенно часто это происходит, когда я проигрываю. Я не профессионал в деле общения с прессой или в чём-то подобном, мне бы хотелось, чтобы они проходили более дружелюбно", — приводит слова Осаки ESPN.