Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осака: Горжусь, что бойкотировала СМИ
Наоми довольна своим поступком
Вторая ракетка мира японка Наоми Осака оценила свой поступок на прошедшем "Ролан Гаррос". Напомним, до старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми.
"В тот момент я не особо гордилась своим поступком, но мне нужно было сделать это для себя. Мне было немного неловко выходить на улицу после этого, потому что я думала, вдруг люди стали относиться ко мне по-другому. Большим откровением для меня стала Олимпиада, там ко мне подошло много спортсменов, они выражали уважение за мой поступок. В итоге я горжусь тем, что случилось.
В большинстве случаев я довольно открытый человек. Но только не тогда, когда дело касается пресс-конференций. Я была такой всю свою жизнь. Порой люди, которых я плохо знаю, задают мне очень деликатные вопросы. Особенно часто это происходит, когда я проигрываю. Я не профессионал в деле общения с прессой или в чём-то подобном, мне бы хотелось, чтобы они проходили более дружелюбно", — приводит слова Осаки ESPN.
Популярное сейчас
- Президент Сампдории: Подпишем Супрягу, если Динамо снизит цену
- Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков
- Монако - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17 августа 2021
- Однажды Федерер выполнил 50 эйсов в финале турнира Большого шлема. ВИДЕО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО