  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Осака: Горжусь, что бойкотировала СМИ
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осака: Горжусь, что бойкотировала СМИ

Теннис
(1 голосов)

Наоми довольна своим поступком

Осака: Горжусь, что бойкотировала СМИ

Новина українською

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака оценила свой поступок на прошедшем "Ролан Гаррос". Напомним, до старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми.

"В тот момент я не особо гордилась своим поступком, но мне нужно было сделать это для себя. Мне было немного неловко выходить на улицу после этого, потому что я думала, вдруг люди стали относиться ко мне по-другому. Большим откровением для меня стала Олимпиада, там ко мне подошло много спортсменов, они выражали уважение за мой поступок. В итоге я горжусь тем, что случилось.

В большинстве случаев я довольно открытый человек. Но только не тогда, когда дело касается пресс-конференций. Я была такой всю свою жизнь. Порой люди, которых я плохо знаю, задают мне очень деликатные вопросы. Особенно часто это происходит, когда я проигрываю. Я не профессионал в деле общения с прессой или в чём-то подобном, мне бы хотелось, чтобы они проходили более дружелюбно", — приводит слова Осаки ESPN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...