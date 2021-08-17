  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Отец Федерера: Роджер всё еще живёт ради тенниса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Федерера: Роджер всё еще живёт ради тенниса

Теннис
(1 голосов)

Швейцарец не собирается заканчивать карьеру

Отец Федерера: Роджер всё еще живёт ради тенниса

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Роберт Федерер, отец швейцарского теннисиста Роджера Федерера, заявил, что его сын по-прежнему хочет играть в теннис.

"Это просто здорово, что он всё еще живёт ради тенниса. И вы видите, за что он борется, все усилия по восстановлению после травмы — это достойно восхищения. Роджер живёт своей мечтой", — приводит слова Роберта Tennis Head.

"Он, безусловно, следует своему инстинкту и любви к спорту. Кроме того, его тело относительно хорошо справлялось с этим на высоком уровне в течение последних 25 лет.

Обсуждал ли он с нами свой уход из спорта? Это личные вещи, которые остаются в семье", — добавила мать спортсмена Линетт Федерер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...