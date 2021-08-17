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Отец Федерера: Роджер всё еще живёт ради тенниса
Швейцарец не собирается заканчивать карьеру
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Роберт Федерер, отец швейцарского теннисиста Роджера Федерера, заявил, что его сын по-прежнему хочет играть в теннис.
"Это просто здорово, что он всё еще живёт ради тенниса. И вы видите, за что он борется, все усилия по восстановлению после травмы — это достойно восхищения. Роджер живёт своей мечтой", — приводит слова Роберта Tennis Head.
"Он, безусловно, следует своему инстинкту и любви к спорту. Кроме того, его тело относительно хорошо справлялось с этим на высоком уровне в течение последних 25 лет.
Обсуждал ли он с нами свой уход из спорта? Это личные вещи, которые остаются в семье", — добавила мать спортсмена Линетт Федерер.
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