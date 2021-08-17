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Циципас: Личный рост начинается за пределами теннисного корта

Теннис
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Теннисист рассказал детали из своей личной жизни

Циципас: Личный рост начинается за пределами теннисного корта

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что помогает ему чувствовать себя более уверенным.

"Думаю, что личный рост начинается за пределами теннисного корта, а уже затем проявляется в уровне тенниса, который ты демонстрируешь.

Я больше не маленький мальчик. Когда мне исполнился 21 год, я почувствовал, что всё изменилось. Моя девушка помогла мне обзавестись новым гардеробом и задуматься по поводу своей индивидуальности. После этого я стал всё больше следить за модой и создавать свой собственный стиль. Я начал ощущать, что это приносит мне удовольствие и помогает чувствовать себя увереннее", — сказал грек в интервью Voque.

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В статье: Стефанос Циципас
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