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Циципас: Личный рост начинается за пределами теннисного корта
Теннисист рассказал детали из своей личной жизни
фото - flashscore.com.ua
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что помогает ему чувствовать себя более уверенным.
"Думаю, что личный рост начинается за пределами теннисного корта, а уже затем проявляется в уровне тенниса, который ты демонстрируешь.
Я больше не маленький мальчик. Когда мне исполнился 21 год, я почувствовал, что всё изменилось. Моя девушка помогла мне обзавестись новым гардеробом и задуматься по поводу своей индивидуальности. После этого я стал всё больше следить за модой и создавать свой собственный стиль. Я начал ощущать, что это приносит мне удовольствие и помогает чувствовать себя увереннее", — сказал грек в интервью Voque.
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