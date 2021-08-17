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Симона Халеп впервые с апреля одержала победу

Теннис
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До этого она залечивала травму

Симона Халеп впервые с апреля одержала победу

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Экс-первая ракетка мира Симона Халеп, в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати одержала победу над Магду Линетт. Стоит отметить, что румынская теннисистка до сих пор испытывает физические проблемы.

WTA 1000. Цинциннати

Симона Халеп - Магду Линетт 6:4, 3:6, 6:1

Из-за повреждения икроножной мышцы 29-летняя спортсменка пропустила "Ролан Гаррос", "Уимблдон" и Олимпиаду. После нее она вернулась на прошлой неделе в Монреале (проиграла Даниэль Коллинс).

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В статье: Симона Халеп
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