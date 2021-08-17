Симона Халеп впервые с апреля одержала победу

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп, в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати одержала победу над Магду Линетт. Стоит отметить, что румынская теннисистка до сих пор испытывает физические проблемы.

WTA 1000. Цинциннати

Симона Халеп - Магду Линетт 6:4, 3:6, 6:1

Из-за повреждения икроножной мышцы 29-летняя спортсменка пропустила "Ролан Гаррос", "Уимблдон" и Олимпиаду. После нее она вернулась на прошлой неделе в Монреале (проиграла Даниэль Коллинс).