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Журналист, который довёл Осаку до слёз, подвергся травле в соцсетях

Теннис
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Фаны теннисистки не оставляют журналиста в покое

Журналист, который довёл Осаку до слёз, подвергся травле в соцсетях

Новина українською

Журналист Cincinnati Enquirer Пол Догерти, вопрос которого довёл вторую ракетку мира японку Наоми Осаку до слёз, подвергся жёсткой травле в социальных сетях.

Напомним, на пресс-конференции, посвящённой старту турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), Догерти спросил у Осаки, как она сочетает свою неприязнь к общению с журналистами и необходимость освещения журналистами её интересов вне корта. Осака коротко ответила, расплакалась и на некоторое время покинула пресс-конференцию.

В "твиттер" Догерти поступает огромное количество оскорблений и угроз.

"Ты сторонник превосходства белой расы".

"Надеюсь, что всё плохое в этой жизни случится с тобой".

"Поднимись на крышу и проверь, умеешь ли ты летать".

"Молюсь, чтобы бог разрушил всё, что ты считаешь священным, начиная с твоей семьи".

"Карма существует, просто помни об этом", — написали пользователи.

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В статье: Наоми Осака
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