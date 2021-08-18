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Ястремская пробилась во второй круг турнира в Цинциннати

Теннис
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Украинка прервала серию неудач

Ястремская пробилась во второй круг турнира в Цинциннати

фото - WTA

Новина українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская на старте турнира WTA 1000 в США за 2 часа и 5 минут остановила американку Кэти Макналли, которая в мировом рейтинге стоит на 136-й позиции (7:6, 7:6).

Ястремская в первом сете отыгралась со счета 2:4, а во второй партии вернулась в игру, уступая 2:5. Украинка дважды делала обратный брейк в 9-м гейме, после чего добивала Макналли на тайбрейке.

В первом матче в Цинциннати Ястремская подала 2 эйса, совершила 5 двойных ошибок, выиграла 81% очков с первого мяча, а также сделала 3 брейка при 3 неудачных геймах на своей подаче.

Даяна Ястремская прервала серию из четырех поражений, а ее следующей соперницей станет чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова.

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В статье: теннис Даяна Ястремская
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