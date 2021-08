Монфис победно стартовал в Цинциннати

Гаэль Монфис в первом раунде Мастерса в Цинциннати в двух сетах за 1 час и 33 минуты обыграл 41-ю ракетку мира Душана Лайовича (7:6, 6:2).

Француз в первом сете ушел со счета 3:5, причем у Лайовича в 10-м гейме на приеме было несколько сет-болов. Во второй партии Монфис сделал три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.

La Monf making moves ????‍♂️@Gael_Monfils follows up his Toronto QF run with a 7-6(0) 6-2 Cincinnati R1 win against Lajovic#CincyTennis pic.twitter.com/MWFA01Vkdm