  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монфис победно стартовал в Цинциннати
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монфис победно стартовал в Цинциннати

Теннис
(1 голосов)

Муж Свитолиной набирает обороты

Монфис победно стартовал в Цинциннати

Новина українською

Гаэль Монфис в первом раунде Мастерса в Цинциннати в двух сетах за 1 час и 33 минуты обыграл 41-ю ракетку мира Душана Лайовича (7:6, 6:2).

Француз в первом сете ушел со счета 3:5, причем у Лайовича в 10-м гейме на приеме было несколько сет-болов. Во второй партии Монфис сделал три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.

В /16 финала Мастерса Гаэля Монфиса ждет матч с 14-м сеяным из Австралии Алексом Де Минауром.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Душан Лайович Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...