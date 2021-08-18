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Соперница Ястремской нецензурно выразилась в адрес украинки
Некрасивая история
Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати в двух сетах обыграла Кэти Макналли (7:6, 7:6).
После матча Ястремская изначально отказалась пожать руку американке, однако позднее все же сделала это. После рукопожатия Макналли развернулась и произнесла «fucking bitch».
Стоит отметить, что по ходу матча зрители активно поддерживали Макналли, которая родом из Цинциннати.
Даяна Ястремская во втором раунде турнира сыграет с 9-й сеяной из Чехии Барборой Крейчиковой.
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