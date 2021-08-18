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Козлова выиграла первый матч в Чикаго

Теннис
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Козлова выиграла первый матч в Чикаго

Новина українською

Екатерина Козлова в первом раунде турнира WTA 125 в Чикаго за 3 часа и 6 минут обыграла бывшую соотечественницу Марину Заневскую (5:7, 6:4, 7:6).

Козлова могла побеждать и в двух сетах, однако на старте матча упустила преимущество в четыре гейма. В решающем сете теннисистка из Николаева отыгралась со счета 3:5 и взяла реванш у Заневской за недавнее поражение на турнире WTA в Польше.

Следующей соперницей Екатерины Козловой в Чикаго станет представительница России Виталия Дьяченко.

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В статье: теннис Катерина Козлова
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