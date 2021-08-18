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Эжени Бушар попробовала себя в роли стюардессы

Теннис
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Теннисистка провела инструктаж

Эжени Бушар попробовала себя в роли стюардессы

Новина українською

Канадская теннисистка Эжени Бушар на один день стала стюардессой на самолёте канадской чартерной авиакомпании.

Бушар выполняла все обязанности новой профессии, провела пассажирам инструктаж по правилам поведения во время полёта и даже побывала в кабине пилота.

"Это был самый запоминающийся полёт в нашей жизни! Спасибо нашей команде, Эжени Бушар, аудитории, которая нас поддерживала, и самым отзывчивым клиентам, которых мы могли бы пожелать", — подписали фотографии с рейса в официальном "твиттере" авиакомпании.

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В статье: Эжени Бушар
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