Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эжени Бушар попробовала себя в роли стюардессы
Теннисистка провела инструктаж
Канадская теннисистка Эжени Бушар на один день стала стюардессой на самолёте канадской чартерной авиакомпании.
Бушар выполняла все обязанности новой профессии, провела пассажирам инструктаж по правилам поведения во время полёта и даже побывала в кабине пилота.
"Это был самый запоминающийся полёт в нашей жизни! Спасибо нашей команде, Эжени Бушар, аудитории, которая нас поддерживала, и самым отзывчивым клиентам, которых мы могли бы пожелать", — подписали фотографии с рейса в официальном "твиттере" авиакомпании.
Популярное сейчас
- Майкл Джордан заработал солидную сумму после переезда Лионеля Месси в Париж
- Стало известно, кто может войти в тренерский штаб Петракова в сборной
- Петраков вызвал в сборную Украины еще двух новичков и оценил шансы в отборе на ЧМ
- Свитолина сыграет с Кербер на старте турнира в Цинциннати
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО