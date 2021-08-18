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Свитолина уступила Кербер на турнире в Цинциннати

Теннис
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Украинка не смогла совершить камбэк

Свитолина уступила Кербер на турнире в Цинциннати

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В стартовом для себя матче Свитолина (4) в двух сетах проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер.

Элина Свитолина - Анжелика Кербер 5:7, 6:2, 4:6

Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Кербер — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Кербер сразится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Дженнифер Брэйди (США).

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В статье: Элина Свитолина
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