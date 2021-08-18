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Кори Гауфф: Я многому научилась в обоих матчах с Осакой
Теннисистка рада, что предыдущие их встречи пошли ей на пользу
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка Кори Гауфф перед матчем с японкой Наоми Осакой на турнире в Цинциннати (США) рассказала, чему научили её их предыдущие встречи.
"На самом деле, я определённо многому научилась в обоих матчах с Осакой. Во втором матче я поняла, что могу хорошо выступать под давлением, и что мне действительно намного веселее на корте, я получаю больше удовольствия, когда стараюсь не зацикливаться на ожиданиях других людей и на своих собственных. Я действительно не могла найти этот баланс до нашего матча на Открытом чемпионате Австралии – 2020", — приводит слова Гауфф WTA.
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