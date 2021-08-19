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Ястремская уступила чемпионке Ролан Гаррос и покинула Цинциннати
Украинка не сотворила сенсацию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даяна Ястремская во втором раунде турнира WTA 1000 в двух сетах за 1 час и 43 минуты проиграла Барборе Крейчиковой (6:1, 7:6).
В первом сете Ястремская сделала 6 двойных ошибок, отдала 3 гейма на своей подаче и упустила 3 брейк-поинта.
Во второй партии украинка при счете 4:4 не реализовала два скрытых сет-бола, после чего не смогла отыграться с 2:5 на тайбрейке.
В Цинциннати Даяна Ястремская заработала чуть больше 15 тысяч долларов призовых и 60 рейтинговых очков.
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