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Монфис выиграл 500-й матч в карьере
Француз вошел в элитный клуб
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гаэль Монфис во втором раунде Мастерса в Цинциннати обыграл Алекса Де Минаура (6:3, 7:5) и достиг отметки в 500 побед на уровне АТР-тура.
Помимо Монфиса среди действующих теннисистов в этот клуб входят Роджер Федерер (1251 победа), Рафаэль Надаль (1028), Новак Джокович (972), Энди Маррей (681), Ришар Гаске (560), Фернандо Вердаско (554), Марин Чилич (338), Томми Робредо (533), Стэн Вавринка (533) и Фелисиано Лопес (501).
Гаэль Монфис за карьеру выиграл 10 титулов АТР при 21 поражении в финале.
В 1/8 финала Мастерса в Цинциннати Гаэль Монфис сыграет с Андреем Рублевым.
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