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Гаэль Монфис: топ-50 ударов и розыгрышей. ВИДЕО

Теннис
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Пожалуй, один из самых зрелищных теннисистов в истории

Гаэль Монфис: топ-50 ударов и розыгрышей. ВИДЕО

Новина українською

Гаэль Монфис накануне в Цинциннати стал 11-м действующим теннисистом с как минимум 500 победами на уровне АТР-тура.

В честь этого события канал Tennis TV на YouTube представил топ-50 ударов и розыгрышей от мужа Элины Свитолиной.

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В статье: теннис Гаэль Монфис
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