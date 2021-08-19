Гаэль Монфис: топ-50 ударов и розыгрышей. ВИДЕО

Гаэль Монфис накануне в Цинциннати стал 11-м действующим теннисистом с как минимум 500 победами на уровне АТР-тура.

В честь этого события канал Tennis TV на YouTube представил топ-50 ударов и розыгрышей от мужа Элины Свитолиной.

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