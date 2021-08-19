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Тим из-за травмы досрочно завершил сезон

Теннис
(1 голосов)

Очень жаль

Тим из-за травмы досрочно завершил сезон

Новина українською

Доминик Тим объявил, что из-за травмы запястья не будет защищать титул на US Open. Более того, австриец принял решение досрочно завершить сезон 2021 года.

"Это трудное решение, но я знаю, что я должен сделать это. Впереди у меня долгая карьера, важно не рисковать с возвращением. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Буду держать вас в курсе того, как все продвигается", - написал Тим.

Тим в 2021 году провел всего 18 матчей, в которых одержал 9 побед, а его лучшим результатом стал полуфинал на Мастерсе в Мадриде.

Доминик Тим впервые с 2014 года завершил сезон без единого титула.

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В статье: теннис Доминик Тим
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