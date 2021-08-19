Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тим из-за травмы досрочно завершил сезон
Очень жаль
Доминик Тим объявил, что из-за травмы запястья не будет защищать титул на US Open. Более того, австриец принял решение досрочно завершить сезон 2021 года.
"Это трудное решение, но я знаю, что я должен сделать это. Впереди у меня долгая карьера, важно не рисковать с возвращением. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Буду держать вас в курсе того, как все продвигается", - написал Тим.
Тим в 2021 году провел всего 18 матчей, в которых одержал 9 побед, а его лучшим результатом стал полуфинал на Мастерсе в Мадриде.
Доминик Тим впервые с 2014 года завершил сезон без единого титула.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Не помог с Ингульцом. Игрок Динамо получил отдых от тренерского штаба
- "Им нечего делать в Лиге чемпионов". Экс-игрок Ливерпуля высказался об игре Шерифа Юрия Вернидуба
- Караваев: В пропущенном голе от Ингульца виновата вся команда
- Сумасшедший твиннер Монфиса – лучший удар Мастерса в Торонто. ВИДЕО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО