Барти одержала первую победу с момента завоевания титула на Уимблдоне

Во втором круге турнира WTA 1000 в США Эшли Барти за 1 час и 48 минут остановила 67-ю ракетку мира из Великобритании Хизер Уотсон (6:4, 7:6).

Барти сделала 3 брейка, проиграла 2 гейма на своей подаче, а также подала 9 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и выиграла 84% очков с первого мяча.

Победа над Уостон стала для Барти первой с момента успеха на Уимблдоне, где австралийка стала двукратной чемпионкой турниров Большого шлема.

За выход в четвертьфинал турнира в Цинциннати Эшли Барти поспорит с Викторией Азаренко.

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