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Назван окончательный состав команд на Кубок Лэйвера

Теннис
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Соревнования пройдут в сентябре

Назван окончательный состав команд на Кубок Лэйвера

Новина українською

Оглашены окончательные составы команды на грядущий Кубок Лэйвера, который пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

Команда Европы

Даниил Медведев (Россия)
Стефанос Циципас (Греция)
Александр Зверев (Германия)
Андрей Рублёв (Россия)
Маттео Берреттини (Италия)
Каспер Рууд (Норвегия).

Команда остального мира

Денис Шаповалов (Канада)
Диего Шварцман (Аргентина)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Райлли Опелка (США)
Джон Иснер (США)
Ник Кирьос (Австралия).

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принял участие швейцарец Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open.

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В статье: Кубок Лэйвера
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