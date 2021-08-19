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Эшли Барти: У австралийцев в Олимпийской деревне было чувство настоящего единения
Теннисистка поделилась эмоциями от турнира в Токио
фото - flashscore.com.ua
Австралийка Эшли Барти, сенсационно проигравшая испанке Саре Соррибес-Тормо в первом круге олимпийского турнира в Токио (Япония), вспомнила, каково было жить в олимпийской деревне среди 478 других австралийских спортсменов.
"Это было немного странное чувство. Пребывание рядом со столькими австралийцами создало невероятное ощущение дома и нормальной, обычной жизни. Я проводила время с другими спортсменами и узнавала, сколько времени и усилий они вложили в свою олимпийскую карьеру, в том числе из-за этого дополнительного года до Олимпиады. Я понимала их ощущения, что создало настоящее чувство единения. Думаю, в австралийской секции деревни было действительно сильное единение. В деревне было действительно круто. Мне нравилось, что я могла надеть шляпу, солнечные очки и маску и чувствовать, что никто меня не узнаёт. Некоторые спортсмены так и делали", — приводит слова Барти официальный сайт WTA.
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