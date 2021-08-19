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Американская теннисистка отстранена от соревнований за употребление допинга
Лепченко сдала пробу 12 июля, на турнире в Будапеште
35-летняя американская теннисистка Варвара Лепченко временно отстранена от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной теннисной федерации (ITF). В пробе спортсменки, которую она сдала 12 июля на турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия), были обнаружены запрещённые вещества адрафинил и/или метаболит модафинила.
Лепченко проинформировали о нарушении 9 августа. Спортсменка имеет право обратиться к председателю независимого трибунала для отмены дисквалификации, однако на данный момент этим правом она не воспользовалась.
Варвара Лепченко – уроженка Ташкента (Узбекистан), 127-я ракетка мира. Её лучший результат – 19-я позиция в рейтинге WTA — был показан 1 октября 2010 года.
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