  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Лучшая белорусская теннисистка потерпела разгромное поражение
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучшая белорусская теннисистка потерпела разгромное поражение

Теннис
(1 голосов)

Азаренко не смогла справиться с Эшли Барти

Лучшая белорусская теннисистка потерпела разгромное поражение

Новина українською

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который завершится за неделю до старта US Open.

В матче третьего круга Барти (1) одержала разгромную победу над действующей победительницей турнира, белоруской Викторией Азаренко (14).

WTA-1000. Цинциннати

Эшли Барти - Виктория Азаренко 6:0, 6:2

Встреча продлилась 1 час 12 минут. Барти 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Азаренко — 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 заработанных.

За право выйти в полуфинал Цинциннати Барти сразится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эшли Барти Виктория Азаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...