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Лучшая белорусская теннисистка потерпела разгромное поражение
Азаренко не смогла справиться с Эшли Барти
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который завершится за неделю до старта US Open.
В матче третьего круга Барти (1) одержала разгромную победу над действующей победительницей турнира, белоруской Викторией Азаренко (14).
WTA-1000. Цинциннати
Эшли Барти - Виктория Азаренко 6:0, 6:2
Встреча продлилась 1 час 12 минут. Барти 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Азаренко — 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 заработанных.
За право выйти в полуфинал Цинциннати Барти сразится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).
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