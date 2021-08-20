Монфиса стошнило во время матча в Цинциннати

Гаэль Монфис в 1/8 финала Мастерса в Цинциннати проиграл Андрею Рублеву (6:7, 6:7).

В начале второго сет у мужа Элины Свитолиной ухудшилось состояние. Монфис жаловался на головокружение, а в перерыве между геймами его даже стошнило.

Несмотря на все проблемы, француз был близок к тому, чтобы перевести игру в решающий сет, но в концовке второй партии при счете 5:3 не защитил свою подачу.

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