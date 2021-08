Осака в Цинциннати проиграла 76-й ракетке мира

Наоми Осака в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати неожиданно уступила 76-й ракетке мира из Швейцарии Жиль Тайхманн (6:3, 3:6, 3:6).

В решающем сете Осака вела 2:0, однако до конца матча проиграла три гейма на своей подаче.

