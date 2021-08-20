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Надаль из-за травмы досрочно завершил сезон
Печальные новости для тенниса
фото - atptour.com
Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль в Твиттере объявил, что из-за проблем со стопой не вернется на корт в 2021 году.
С травмой Надаль столкнулся на Ролан Гаррос. Испанец пропустил Уимблдон и Олимпийские игры в Токио, а его попытка возобновить сезон на турнире АТР-500 в Вашингтоне привела к усугублению повреждения.
Помимо Надаля травмы вынудили досрочно завершить сезон еще двух теннисистов из топ-10. Речь о Роджере Федерере и Доминике Тиме.
Рафаэль Надаль в 2021 году завоевал 2 титула и выиграл 24 матча при 5 поражениях.
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