Эшли Барти обыграла Барбору Крейчикову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче четвертьфинала Барти (1) одержала уверенную победу над чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (10). Встреча продлилась 1 час 11 минут.

Эшли Барти - Барбора Крейчикова 6:2, 6:4

Австралийская теннисистка сделала 7 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Чешка реализовала единственный брейк-пойнт и тоже совершила 2 двойные ошибки.

5 июля на Уимблдоне Барти уже обыгрывала Крейчикову — 2:0 (7:5, 6:3).

За право выйти в финал Цинциннати Барти сразится с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия) — Петра Квитова (Чехия).