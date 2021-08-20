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Квитова снялась в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Теннисистка почувствовала боль в животе
sportztimes
Чешская теннисистка Петра Квитова (12) снялась с четвертьфинальной игры с немкой Анжеликой Кербер (21) на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Во втором сете Квитова несколько раз общалась с врачами и решила не продолжать своё участие в матче из-за болей в области живота. Таким образом, немецкая теннисистка в двух сетах одолела чешку.
Петра Квитова - Анжелика Кербер (6:4, 3:3)
Поединок продлился 1 час 20 минут. Кербер реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов, совершила 1 эйс. Также у немецкой теннисистки лучший процент первых подач — 72%. На счету Квитовой — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Соперницей Кербер в полуфинальном матче турнира Цинциннати будет австралийская теннисистка Эшли Барти.
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