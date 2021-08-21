Фиаско олимпийской чемпионки: Белинда Бенчич с треском вылетает в Цинциннати

Швейцарская теннисистка, олимпийская чемпионка Токио 2020 Белинда Бенчич (WTA №12) проиграла в матче 1/4 финала турнира в Цинциннати (США). В матче за право сыграть в полуфинале она уступила своей соотечественнице Жиль Тайхманн (WTA №76).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу победительницы встречи, в активе которой 4 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 3 с 8 реализованных брейки и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 3 подачи на вылет, 4 подряд выигранных очка, 0 из 5 использованных брейков и 4 двойных ошибок.

Счет по личным встречам 1-2 пока в пользу Бенчич.

В полуфинальном поединке Жиль встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (WTA №4), которая в своем поединке на отказе прошла Паулу Бадосу (WTA №29).