Белоруска Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №3) в понедельник, 23 августа, по итогам турнира в Цинциннати (США) обновит свой личный рекорд в общем мировом рейтинге и переместится на вторую позицию.

Это произойдет потому, что Наоми Осака, которая сейчас занимает вторую позицию, не сумела защитить очки за прошлогодний финал.

Японка проиграла в третьем раунде Жиль Тайхманн. У Осаки 23 августа будет 6666 очков, а у Соболенко, которая в Цинциннати уступила в первом же матче 7010 очков.