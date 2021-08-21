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Белоруска Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира
А там и до первого места не далеко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №3) в понедельник, 23 августа, по итогам турнира в Цинциннати (США) обновит свой личный рекорд в общем мировом рейтинге и переместится на вторую позицию.
Это произойдет потому, что Наоми Осака, которая сейчас занимает вторую позицию, не сумела защитить очки за прошлогодний финал.
Японка проиграла в третьем раунде Жиль Тайхманн. У Осаки 23 августа будет 6666 очков, а у Соболенко, которая в Цинциннати уступила в первом же матче 7010 очков.
Напомним, что ранее Тайхманн
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