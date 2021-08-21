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Белоруска Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира

Теннис
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А там и до первого места не далеко

Белоруска Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира

UA-Футбол
Новина українською

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №3) в понедельник, 23 августа, по итогам турнира в Цинциннати (США) обновит свой личный рекорд в общем мировом рейтинге и переместится на вторую позицию.

Это произойдет потому, что Наоми Осака, которая сейчас занимает вторую позицию, не сумела защитить очки за прошлогодний финал.

Японка проиграла в третьем раунде Жиль Тайхманн. У Осаки 23 августа будет 6666 очков, а у Соболенко, которая в Цинциннати уступила в первом же матче 7010 очков.

Напомним, что ранее Тайхманн прокомментировала победу в 1/4 финала турнира.

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В статье: Арина Соболенко
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