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Тайхман победила Плишкову и создала очередную сенсацию в Цинциннати

Теннис
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Швейцарка добралась до финала

Тайхман победила Плишкову и создала очередную сенсацию в Цинциннати

UA-Футбол
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Швейцарская теннисистка, 76-я ракетка мира Жиль Тайхман вышла в финал турнира в Цинциннати (США). В полуфинальном матче она одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову (WTA №4).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу победительницы, в активе которой 8 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 4 из 9 использованных брейков и 4 двойные ошибки. В активе чешки 4 эйса, 6 подряд выигранных очков, 1 с 7 использованный брейк и 5 двойных ошибок.

Швейцарка проведет второй финал в WTA-туре: в 2019 году она стала чемпионкой на турнире WTA250 в Палермо. Сегодня Жиль впервые сыграет против лидера мирового рейтинга, австралийки Эшли Барти.

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что на пути к финалу Тайхман победила таких именитых соперниц, как Осака и Бенчич.

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В статье: Каролина Плишкова
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