Барти побеждает Тайхман в финале турнира в Цинциннати

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти побеждает на турнире в Цинциннати (США). В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу Швейцарии Жиль Тайхман (WTA №76).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-1) в пользу лучшей теннисистки планеты, в активе которой 8 подач на вылет, 9 подряд выигранных очков, 5 из 14 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 3 подряд выигранных очка, 1 из 1 выигранный брейк и 3 двойные ошибки.

В понедельник, 23 августа Тайхман станет 45-й ракеткой мира. Швейцарка провела второй финал в WTA-туре: в 2019 году она стала чемпионкой на турнире WTA250 в Палермо.

Что касается Барти, то для нее это был 19-й финал WTA в карьере и шестой в этом сезоне. Она выиграла пятый титул за год и 13-й в карьере.