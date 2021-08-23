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Костюк вышла во второй раунд турнира в Чикаго

Теннис
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Украинка успешно вернулась на корт

Костюк вышла во второй раунд турнира в Чикаго

фото - WTA

Новина українською

Марта Костюк в первом раунде турнира WTA 250 в Чикаго в статусе 8-й сеяной за 1 час и 18 минут разбила теннисистку из Канады Кэтрин Себов (6:0, 6:3).

Костюк на пути к 20-й победе в сезоне сделала 5 брейков при одном неудачном гейме на своей подаче. Также украинка подала 1 эйс и выиграла 66% очков с первого мяча.

Матч с Себов стал для Костюк первым с 1 июля. Украинка почти два месяца не выходила на корт из-за проблем с плечом.

Следующей соперницей Марты Костюк в Чикаго станет 69-я ракетка мира из Эстонии Кайя Канепи, которая в первом раунде в затяжном матче прошла украинку Ангелину Калинину (3:6, 6:2, 7:5).

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В статье: теннис Марта Костюк
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