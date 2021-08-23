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Зверев стал чемпионом Мастерса в Цинциннати
Немец набрал нешуточный ход
Александр Зверев после победы на Олимпийских играх в Токио в Цинциннати 5-й раз в карьере выиграл турнир АТР-1000. В финале Мастерса четвертая ракетка мира разобрался с Андреем Рублевым (6:2, 6:3).
Зверев сделал 5 брейков, проиграл 1 гейм на своей подаче, а также подал 6 эйсов и выиграл невероятные 93% очков с первого мяча (26 из 28).
From having never won a match in Cincinnati to winning the title - all within one week ????— Tennis TV (@TennisTV) August 22, 2021
The moment @AlexZverev captured his maiden #CincyTennis title with a 6-2 6-3 triumph over Andrey Rublev! pic.twitter.com/s2QoKdhOlq
Зверев завоевал четвертый титул в сезоне при четырех попаданиях в финал и повторил самую продолжительную победную серию в карьере в титульных матчах.
Александр Зверев после успешной недели в Цинциннати в Чемпионской гонке АТР поднялся на третье место.
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