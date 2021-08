Зверев стал чемпионом Мастерса в Цинциннати

Александр Зверев после победы на Олимпийских играх в Токио в Цинциннати 5-й раз в карьере выиграл турнир АТР-1000. В финале Мастерса четвертая ракетка мира разобрался с Андреем Рублевым (6:2, 6:3).

Зверев сделал 5 брейков, проиграл 1 гейм на своей подаче, а также подал 6 эйсов и выиграл невероятные 93% очков с первого мяча (26 из 28).

From having never won a match in Cincinnati to winning the title - all within one week ????



The moment @AlexZverev captured his maiden #CincyTennis title with a 6-2 6-3 triumph over Andrey Rublev! pic.twitter.com/s2QoKdhOlq