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Зверев стал чемпионом Мастерса в Цинциннати

Теннис
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Немец набрал нешуточный ход

Зверев стал чемпионом Мастерса в Цинциннати

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Александр Зверев после победы на Олимпийских играх в Токио в Цинциннати 5-й раз в карьере выиграл турнир АТР-1000. В финале Мастерса четвертая ракетка мира разобрался с Андреем Рублевым (6:2, 6:3).

Зверев сделал 5 брейков, проиграл 1 гейм на своей подаче, а также подал 6 эйсов и выиграл невероятные 93% очков с первого мяча (26 из 28).

Зверев завоевал четвертый титул в сезоне при четырех попаданиях в финал и повторил самую продолжительную победную серию в карьере в титульных матчах.

Александр Зверев после успешной недели в Цинциннати в Чемпионской гонке АТР поднялся на третье место.

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В статье: Андрей Рублев Александр Зверев
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