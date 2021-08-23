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Калинина бьет личный рекорд в рейтинге WTA

Теннис
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Обновленная ситуация в мировом рейтинге

Калинина бьет личный рекорд в рейтинге WTA

Новина українською

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина начала новую неделю на рекордной в карьере 75-й позиции в рейтинге WTA.

Что касается остальных украинок в топ-100, то Элина Свитолина осталась на 6-м месте, Даяна Ястремская опустилась на 50-ю позицию, а Марта Костюк осталась 56-й ракеткой мира.

С понедельника второй ракеткой мира стала белоруска Арина Соболенко, а чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова поднялась на 9-е место, потеснив Гарбинье Мугурусу.

Полная версия рейтинга WTA от 23 августа

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В статье: рейтинг WTA Ангелина Калинина
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