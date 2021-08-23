Рейтинг АТР: Надаль выпал из топ-4, прогресс Марченко и Стаховского

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала полностью размороженный мировой рейтинг.

Новак Джокович более чем на 1000 очков опережает Даниила Медведева, а Александр Зверев после победы на Мастерсе в Цинциннати сократил отставание от Стефаноса Циципаса до 90 очков.

Рафаэль Надаль, который ранее объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы стопы, впервые с мая 2017 года опустился на пятое место.

Что касается украинцев, Илья Марченко и Сергей Стаховский в обновленном рейтинге синхронно прогрессировали на две позиции – теннисист из Донецка расположился на 154-й позиции, а киевлянин стал 225-й ракеткой мира.

Полная версия рейтинга АТР от 23 августа

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