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Рейтинг АТР: Надаль выпал из топ-4, прогресс Марченко и Стаховского

Теннис
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Обновленная ситуация в рейтинге АТР

Рейтинг АТР: Надаль выпал из топ-4, прогресс Марченко и Стаховского

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала полностью размороженный мировой рейтинг.

Новак Джокович более чем на 1000 очков опережает Даниила Медведева, а Александр Зверев после победы на Мастерсе в Цинциннати сократил отставание от Стефаноса Циципаса до 90 очков.

Рафаэль Надаль, который ранее объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы стопы, впервые с мая 2017 года опустился на пятое место.

Что касается украинцев, Илья Марченко и Сергей Стаховский в обновленном рейтинге синхронно прогрессировали на две позиции – теннисист из Донецка расположился на 154-й позиции, а киевлянин стал 225-й ракеткой мира.

Полная версия рейтинга АТР от 23 августа

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В статье: Рафаэль Надаль рейтинг АТР
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