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Рейтинг АТР: Надаль выпал из топ-4, прогресс Марченко и Стаховского
Обновленная ситуация в рейтинге АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала полностью размороженный мировой рейтинг.
Новак Джокович более чем на 1000 очков опережает Даниила Медведева, а Александр Зверев после победы на Мастерсе в Цинциннати сократил отставание от Стефаноса Циципаса до 90 очков.
Рафаэль Надаль, который ранее объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы стопы, впервые с мая 2017 года опустился на пятое место.
Что касается украинцев, Илья Марченко и Сергей Стаховский в обновленном рейтинге синхронно прогрессировали на две позиции – теннисист из Донецка расположился на 154-й позиции, а киевлянин стал 225-й ракеткой мира.
Полная версия рейтинга АТР от 23 августа
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