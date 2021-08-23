Свитолина в Чикаго отведала украинского борща. ФОТО

Элина Свитолина в Чикаго посетила Ukrainian Village – один из районов города, где проживают около 125 тысяч представителей украинской диаспоры.

"Борщ течет по моим венам", - написала Свитолина.

В Чикаго Элина Свитолина по делам – сегодня шестая ракетка мира стартует на турнире WTA 250, а ее первой соперницей станет француженка Клара Бюрель.

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