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Свитолина в Чикаго отведала украинского борща. ФОТО

Теннис
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Первая ракетка Украины словно побывала дома

Свитолина в Чикаго отведала украинского борща. ФОТО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в Чикаго посетила Ukrainian Village – один из районов города, где проживают около 125 тысяч представителей украинской диаспоры.

"Борщ течет по моим венам", - написала Свитолина.

В Чикаго Элина Свитолина по делам – сегодня шестая ракетка мира стартует на турнире WTA 250, а ее первой соперницей станет француженка Клара Бюрель.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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