Свитолина драматично пробилась в 1/8 финала турнира в Чикаго

Элина Свитолина в статусе первой сеяной в первом круге турнира WTA 250 в Чикаго на отказе обыграла 91-ю ракетку мира Клару Бюрель (5:7, 6:1, 2:0, отказ француженки).

Свитолина в первом матче в Чикаго реализовала 6 из 9 брейк-поинтов, отдала 4 гейма на своей подаче, а также подала 3 эйса и выиграла 69% очков с первого мяча.

???????? @ElinaSvitolina is into the last 16 in Chicago after a Burel retirement at 5-7, 6-1, 2-0 ????



