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Свитолина драматично пробилась в 1/8 финала турнира в Чикаго
Украинка впервые выиграла после Олимпиады
Getty Images / Global Images Ukraine
Элина Свитолина в статусе первой сеяной в первом круге турнира WTA 250 в Чикаго на отказе обыграла 91-ю ракетку мира Клару Бюрель (5:7, 6:1, 2:0, отказ француженки).
Свитолина в первом матче в Чикаго реализовала 6 из 9 брейк-поинтов, отдала 4 гейма на своей подаче, а также подала 3 эйса и выиграла 69% очков с первого мяча.
The top seed advances.— wta (@WTA) August 23, 2021
???????? @ElinaSvitolina is into the last 16 in Chicago after a Burel retirement at 5-7, 6-1, 2-0 ????
Faces Ferro next at the #ChiTennisFestival! pic.twitter.com/8DAqQklJZt
Во втором раунде в Чикаго Свитолину ждет встреча с еще одной теннисисткой из Франции – сегодня ориентировочно в 23:30 украинка сыграет с №80 рейтинга WTA Фионой Ферро.
Накануне свой первый матч в Чикаго выиграла и третья ракетка Украины Марта Костюк.
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