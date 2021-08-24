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Свитолина драматично пробилась в 1/8 финала турнира в Чикаго

Теннис
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Украинка впервые выиграла после Олимпиады

Свитолина драматично пробилась в 1/8 финала турнира в Чикаго

Getty Images / Global Images Ukraine

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Элина Свитолина в статусе первой сеяной в первом круге турнира WTA 250 в Чикаго на отказе обыграла 91-ю ракетку мира Клару Бюрель (5:7, 6:1, 2:0, отказ француженки).

Свитолина в первом матче в Чикаго реализовала 6 из 9 брейк-поинтов, отдала 4 гейма на своей подаче, а также подала 3 эйса и выиграла 69% очков с первого мяча.

Во втором раунде в Чикаго Свитолину ждет встреча с еще одной теннисисткой из Франции – сегодня ориентировочно в 23:30 украинка сыграет с №80 рейтинга WTA Фионой Ферро.

Накануне свой первый матч в Чикаго выиграла и третья ракетка Украины Марта Костюк.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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