Свитолина тепло поздравила Украину с Днем независимости. ВИДЕО

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Instagram опубликовала видео с поздравлением в честь 30-летия со Дня независимости Украины.

"Зі Святом Україна. Незалежність...скільки сили, гідності та любові у цьому слові! Ми українці — переможці. Ми сильні духом, цілеспрямовані, ми шануємо та поважаємо свою культуру, традиції та історію. Ми святкуємо сьогодні цей день разом!", - написала теннисистка.

Элина Свитолина встречает юбилей Украины в Чикаго, где накануне вышла во второй раунд на турнире WTA 250.

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