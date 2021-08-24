Удар Димитрова – лучший момент Мастерса в Цинциннати. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Tennis TV опубликовал топ-10 ударов и розыгрышей Мастерса в Цинциннати, победителем которого стал немец Александр Зверев.

Рейтинг возглавил Григор Димитров, который в матче с Александром Бубликом выполнил невероятный удар из-за спины, после чего закончил розыгрыш четким ударом у сетки.

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